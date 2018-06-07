"Фасолинка торчит": поклонники заметили интимную особенность Бузовой на фото в купальнике

Российская певица Ольга Бузова поделилась с фанатами снимком с отдыха в теплых странах.

На фото, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в красном слитном купальнике, который плотно обтягивает ее фигуру.

Подписчики артистки отметили, что она выглядит чрезмерно худощавой, а купальник открывает все прелести Бузовой.

"Кожа да кости...беее", "Где сиськи?", "Фасолинка торчит", "Пельмешек выпятила", "Купальник просвечивает…", - критиковали юзеры.

Ранее Алла Пугачева резко отреагировала на "танец любви" Киркорова и Бузовой.