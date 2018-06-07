"У нее такая шляпа". Супермодель Белла Хадид порадовала фанатов обнаженным снимком в головном уборе

Известная американская супермодель Белла Хадид порадовала фанатов, почитателей и обожателей очередным откровенным снимком.

Девушка на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото, на котором она запечатлена практически полностью обнаженной в огромной соломенной шляпе на берегу океана. Белла сидит спиной к объективу а из одежды на ней сиротливо "сидят" трусы типа "ниточки".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Белла Хадид вместе со своей сестрой Джиджи снялпсь обнаженной для глянцевого журнала.