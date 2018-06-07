В США модель Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной: фото красотки

Американская модель и звезда глянцевых журналов для мужчин Кейт Аптон получила звание самой сексуальной женщины по версию популярного издания Maxim.

Соответствующее сообщение опубликовал портал TMZ. Аптон опередила серьезных конкуренток – певиц Тейлор Свифт и Майли Сайрус.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сексуальная модель Алексис Рен позировала полуобнаженной для издания Sports illustrated.