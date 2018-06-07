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В США модель Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной: фото красотки Sports Illustrated
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В США модель Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной: фото красотки Sports Illustrated
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В США модель Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной: фото красотки Sports Illustrated
-
В США модель Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной: фото красотки Sports Illustrated
-
В США модель Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной: фото красотки Sports Illustrated
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Кейт Аптон Maxim
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В США модель Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной: фото красотки Sports Illustrated
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В США модель Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной: фото красотки Sports Illustrated
Американская модель и звезда глянцевых журналов для мужчин Кейт Аптон получила звание самой сексуальной женщины по версию популярного издания Maxim.
Соответствующее сообщение опубликовал портал TMZ. Аптон опередила серьезных конкуренток – певиц Тейлор Свифт и Майли Сайрус.
Напомним, ранее сообщалось о том, что сексуальная модель Алексис Рен позировала полуобнаженной для издания Sports illustrated.