Девушка дня Instagram: любительница фото в стиле ню Маргарита Дюмас

Маргарита Дюмас – модель и художник из Киева. Девушка в своем профиле делится откровенными фото, часто в стиле ню. Она любит путешествовать и делиться процессами сьемок.

У Марго идеальные параметры фигуры, и эта горячая блондинка не стесняется выкладывать пикантные снимки.