Соблазнительная поза в бассейне. Пэрис Хилтон покрасовалась в бирюзовом бикини, фото

Снимки знаменитости в соцсети собрали десятки тысяч лайков.
Снимки были сделаны на французском острове Сен-Бартелеми, они собрали десятки тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.
На одном из фото артистка запечатлена в соблазнительной позе в бассейне, а на другом — у него.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.