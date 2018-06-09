Соблазнительная поза в бассейне. Пэрис Хилтон покрасовалась в бирюзовом бикини, фото

Знаменитая американская фотомодель, певица, актриса, наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels — Пэрис Хилтон — выложила в Интернет фотографии, на которых она позирует в бирюзовом бикини.

Снимки были сделаны на французском острове Сен-Бартелеми, они собрали десятки тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

На одном из фото артистка запечатлена в соблазнительной позе в бассейне, а на другом — у него.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.