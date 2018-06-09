Без макияжа и в забавной позе: Катя Осадчая поделилась новым фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась фото, на котором позировала без макияжа в стильном образе.

Снимком она поделилась на своей странице в Instagram. На фото она запечатлена в костюме, который состоит из кюлотов, топа в крупный горох и бюстье.

Поклонники расхвалили образ ведущей, отметив, что без макияжа она выглядит моложе.

"Катюша красивая", "Девочка-девочка!", "Такая милашка!", "Какая же Вы классная и позитивная!", - расхваливали фото подписчики.

Ранее Катя Осадчая показала своего отца.