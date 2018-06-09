"Слушаю шум волн". Анастасия Волочкова на Кипре похвасталась попой, фото

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию в купальнике, в центре внимания на которой оказалась ее попа.

Снимок был сделан на территории одного из отелей Кипра, он собрал более 15 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

"… Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще.... Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя *опа… А я слушаю шум волн", — подписала фото балерина.

Напомним, в начале мая Анастасия Волочкова поделилась в соцсети забавными снимками с пенной вечеринки, сделанными в турецком городе Анталья в одной из гостиниц. Посмотреть фото можно здесь.