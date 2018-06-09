"1,75 живого роста надо еще прокормить!". Екатерина Варнава поделилась забавным фото

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть забавную фотографию, на которой она запечатлена в платье и с тарелкой.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 19 часов он собрал свыше 123 тысяч лайков.

На снимке девушка позирует в белом длинном платье с открытым ртом, держа в одной руке тарелку с макаронами, а в другой — столовый прибор.

"... Итак! Конечно, я ем... Причем нормально! 1,75 живого роста надо еще прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец иногда ем яйца и творог", — подписала фото ведущая.

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Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.