"С шиком и блеском". Супермодель Ратаковски сверкнула и потрясла прелестями на дне рождения: видео

В США супермодель и актриса ("Исчезнувшая", "127 ударов в минуту") Эмили Ратаковски с "шиком и блеском" отпраздновала день рождения − в облегающем костюме из прозрачной ткани.

Соответствующее сообщение опубликовал популярный глянцевый журнал Vogue. По информации журналистов, Ратаковски свое 27-летие отметила в ресторане Panna II Garden (Нью-Йорк) в компании друзей и супруга Себастиана Биар-Маккларда.

В качестве наряда супермодель выбрала черный комбинезон с глубоким декольте и открытой спиной, украшенный золотым орнаментом. Под костюм Ратаковски лифчик черного цвета и такие же "высокие" трусы. Обута Ратаковски была в белые "модные" кроссовки Nike.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ратаковски обнажила грудь на новом "жарком" фото.