Известный футболист опубликовал фото своей голой жены. Она ответила тем же: фото 18+

Аргентинский футболист, форвард клуба "Интернационале" и сборной Аргентины Мауро Икарди выложил в сеть фото своей обнаженной жены.

На фотографии абсолютно голая Ванда Икарди готовится принять душ. Она стоит к камере боком, не прикрываясь даже полотенцем.

Пикантный снимок набрал почти 98 тысяч "лайков". Видимо, он понравился и Ванде, так как футболист так и не удалил этот кадр из своего Instagram.

Более того, в "благодарность" за такой пиар Ванда выложила у себя в аккаунте фото абсолютно голого Мауро в аналогичной ситуации – парень как раз принимает душ. Самое "дорогое" у супруга она, правда, прикрыла эмоджи. "Моя месть, Тарзан", – подписала фото Ванда.

Этот снимок понравился подписчикам еще больше: его "лайкнули" почти 185 тысяч человек. Видимо, мужские голые фото – больший дефицит, нежели женские.

Ранее американская модель позировала в дерзком образе. Снимки девушки в соцсети собрали сотни тысяч лайков.