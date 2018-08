Девушка дня Instagram: привлекательная крошка Тахлиа Пэрис

Сексапильная блондинка Тахлиа Пэрис (Tahlia Paris) родилась 12 октября 1996 года в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Девушка после окончания школы девушка решила попробовать себя в роли модели Playboy Plus.

Уже в возрасте 19 лет Пэрис снялась в своей первой обнаженной съемке для Playboy Plus. Она была признана Cyberirl Playboy за январь 2016 года и Cybergirl of the Year за 2017 год. Тахлиа увлекается серфингом, пешим туризмом и ездой на мотоциклах.