Беременная Светлана Тарабарова показала немалый живот

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая находится на седьмом месяце беременности, показала поклонникам свой немалый живот.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позирует в красном макси-платье, черной куртке и с рюкзаком. Наряд подчеркивает округлившийся живот певицы.

Поклонники отметили, что беременность артистке к лицу, она выглядит невероятно.

"Животик делает фото еще лучше!", "Невероятная, сияешь как солнышко", "Классная девушка! Позитивчик!", "Светочка, вы прекрасная", - писали юзеры.

Напомним, что Тарабарова вышла замуж в октябре 2016 года за своего директора Алексея. Для обоих это первый брак и первый ребенок.

Ранее Светлана Тарабарова впервые поделилась подробностями о своей беременности.