"Две недели болело в груди". Дима Билан рассказал о болезни

Известный российский певец Дима Билан сообщил, что не может вылечиться от пневмонии (воспаление легких).

Исполнитель почти две недели чувствовал боль в груди, говорится на его странице в Instagram.

"... две недели почти болело в груди… Обидно, что в Даугавпилс (город в Латвии, 10 июня там должен был состояться концерт Билана — Ред.) не попаду и не увижу завтра Вас!!! Мое самое искреннее вам спасибо за понимание!!!", — отметил артист.

Ранее сообщалось, что Дима Билан сменил имидж — сбрил бороду, но оставил маленькую бородку. Снимки без прежней растительности на лице певец опубликовал на своей странице в соцсети, посмотреть их можно здесь.