Папарацци застали звезду "50 оттенков серого" топлес на яхте с парнем

Британская певица и актриса Рита Ора, которая снялась в фильме "50 оттенков серого", где сыграла сестру главного героя, продемонстрировала папарацци обнаженную грудь.

Девушку застали на отдыхе с ее бойфрендом и друзьями. Ора во время отдыха сменила несколько купальников, успела позагорать и искупаться. Позже она отправилась с парнем кататься на яхте, там и решила позагорать топлес, сверкнув пышной грудью.

Ранее Рита Ора засветила соски в прозрачной блузке.