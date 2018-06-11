Лобода прижалась пышной грудью к Билану и призналась ему в любви: фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно в США родила вторую дочь, опубликовала совместное фото с российским исполнителем Димой Биланом со словами симпатии к нему.

"Люблю этого я парня... его талант… и глубину в глазах", - написала она в Instagram.

Снимок был сделан на церемонии вручения наград "Премии МУЗ-ТВ 2018", которая состоялась на днях в Москве. К слову, Лобода получила награду-тарелку за победу в номинации "Лучшая исполнительница".

На фото Лобода в откровенном наряде прижалась к Билану, продемонстрировав свою пышную после рождения второго малыша грудь.

Напомним, в первом интервью после родов Лобода призналась, что задумывается еще об одном ребенке, однако имя отца второй дочери так и не назвала.