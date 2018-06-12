"Я просто в шоке!". Анна Семенович прокомментировала "операцию на груди"

В Сети появилась информация, что российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович попала в больницу и перенесла операцию на груди — ей удалили доброкачественную опухоль.

Исполнительница заявила, что сведения об операции не соответствуют действительности, пишет "Комсомольская Правда".

"Я просто в шоке! Откуда такая информация?! Я буду с этим разбираться. Со мной абсолютно все в порядке", — сказала артистка.

Ранее Анна Семенович поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялта. Судя по записи в соцсети, певица считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения певица.