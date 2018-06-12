Барби из Берлина похвасталась, что сделала самую большую грудь в Германии: фото

Немка Пэрис Хермс, известная как реальная Барби из Берлина, вставила в грудь третий комплект имплантов и считает, что у нее самые больше прелести в Германии.

Теперь ее грудь весит более четырех килограммов, девушка потратила почти 40 тысяч фунтов стерлингов на изменения внешности, пишет The Sun.

"Когда я очнулась от анестезии, я почувствовал себя очень счастливой", — отметила она.

Ранее украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительное фото было сделано в Мексике, посмотреть его можно здесь.