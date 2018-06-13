Одесская Барби в сексуальном белье сверкнула грудью, фото

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, выложила в Сеть новую фотографию в соблазнительном нижнем белье.

Снимок был сделан в столице Мексики — Мехико, говорится на странице девушки в Instagram.

Наша соотечественница позировала в красных трусиках и в черном бюстгальтере, на фото можно увидеть часть ее груди.

"Красота — есть чистота. А чистота — есть красота. Красиво и чисто)... это сложно описать словами. Но стерильность превыше всего. У нее самый мощный заряд", — подписала она фото.

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Сексуальное фото было сделано в Мексике, посмотреть его можно здесь.