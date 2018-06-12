"Глаза четвертого размера". Пышногрудая модель с украинскими корнями покоряет США: фото

В последние пару лет в США широкой известности как фотомодель добилась девушка с украинскими корнями, выступающая под псевдонимом Леанна Бартлетт.

На данный момент, у ослепительной блондинки около трех миллионов подписчиков в соцсети Instagram. Девушка делает практически все, чтобы оправдать их доверие, постоянно публикую фотоснимки своих подтянутых ягодиц, бюста четвертого размера и осиной талии.

По словам самой Леанны родилась и некоторое время жила в украинском городе Херсон. В интервью американским журналистам она рассказывает, что много путешествовала со своей семьей в детстве.

К слову, Бартлетт является представительницей группы моделей Rock Energy Girl и имеет титул "Новичок 2016 года" по версии известного журнала Sports Illustrated.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская фитнес-модель похвасталась трофеев и подкакачаннной попой.