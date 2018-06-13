"Без порно никуда". Канье Уэст снял для своей рекламы звезд фильмов для взрослых

Известный американский рэпер и дизайнер Канье Уэст запустил рекламную кампанию своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow, в которой приняли участие порноактрисы.

Соответствующее сообщение он опубликовано на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Новые кроссовки Уэста прорекламировали порноактриса Лела Стар, известная внешним сходством с его супругой Ким Кардашьян, и другие ее коллеги. Кроме того, в кампании приняли участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, а также интернет-колумнистка Кристен Ноэль Кроули,

К слову в соцсети Instagram рекламную кампанию Yeezy 500 Supermoon Yellow запустили с хэштегом #Supermoon.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Уэст и Кардашьян вновь стали родителями.