Полякова в красных чулках прорекламировала секс-комедию "Свингеры-2": фото

Эпатажная украинская певица Оля Полякова опубликовала в своем блоге фотографию, на которой она в сексуальных красных чулках лежит в постели вместе с мужчиной.

"Свингеры" возвращаются! Хотите продолжение? На больших экранах уже этой зимой", - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Подписчики певицы бурно восприняли эксцентричное фото, активно комментируя его самыми разнообразными мнениями.

"С удовольствием посмотрим продолжение", "Даже фильмом не назовешь, Оля, лучше пой", "Оля, готовы видеть вас в любом другом фильме...но "Свингеры" - не самый удачный фильм (к сожалению, не умеют еще наши снимать). А у вас прекрасные актерские данные", "Мне понравился. Смотрели с удовольствием, причем два раза. Жду продолжения", - написали комментаторы.

Напомним, первая часть фильма "Свингеры" вышла на экраны в 2017 году. Главные роли исполнили Оля Полякова, Даша Астафьева, Алексей Вертинский, Анна Саливанчук, Вячеслав Довженко и Михаил Кукуюк.