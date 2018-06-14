Глюкоза сверкнула грудью в купальнике, фото

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию в сдельном купальнике, на ней заметна часть груди.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более 77 тысяч лайков.

"Сила в чувствах, не в нас самих. Знаете, из какой книги эта цитата?...", — подписала фото исполнительница.

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась снимком, на котором запечатлена в латексном боди и в босоножках. Ряд интернет-пользователей похвалили соблазнительное фото, посмотреть его можно здесь.