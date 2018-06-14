"Грудь пропала". Екатерина Варнава позировала в деловом образе, фото

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в костюме.

Снимок в деловом образе артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 22 часа он собрал почти 50 тысяч лайков.

"Еда, отпариватель, картонная стена — мое все…", — подписала фото ведущая.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Да, грудь пропала. Куда?!?))))", — спросила olgasol16. "Варнава идеальна!", — считает tatyana_demina_v. "Детей не будет. Начинай есть", — посоветовал vekshin4914.

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Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.