"Он Superstar". Светлана Лобода позировала с Григорием Лепсом, фото

Известная украинская певица Светлана Лобода выложила в Сеть фотографию со своим российским коллегой Григорием Лепсом.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 130 тысяч лайков.

"Все люди как люди.... а он (Лепс — Ред.) #Superstar…", — подписала фото исполнительница.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.