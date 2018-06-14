"Он Superstar". Светлана Лобода позировала с Григорием Лепсом, фото

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал много лайков.
Известная украинская певица Светлана Лобода выложила в Сеть фотографию со своим российским коллегой Григорием Лепсом.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 130 тысяч лайков.
"Все люди как люди.... а он (Лепс — Ред.) #Superstar…", — подписала фото исполнительница.
Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.