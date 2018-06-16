Экс-модель Victoria's Secret "светанула" бюстом в Австралии: фото

31-летняя модель из Австралии Элис Тейлор приняла участие в яркой фотосессии на пляже в Сиднее. Как сообщают западные таблоиды, во время съемок бывший "ангел" бренда Victoria's Secre t сменила несколько откровенных купальников-бикини.

Интересно, что сейчас в Австралии зимний период, поэтому вода в Тихом океане достаточно холодная. Однако модель превозмогала холод и героически позировала, улыбаясь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что беременная модель Victoria's Secret оголилась во время фотосессии.