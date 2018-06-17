Травести-дива Монро позировала без лифчика, фото

Телеведущая, блогер, травести-дива Монро выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена без лифчика, но прикрыла грудь руками.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

"К сожалению, в Украине "Прайд" (гей-прайд, акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ — Ред.) — это своего рода битва за здравый смысл и право открыто жить и любить, а не оглядываться по сторонам и бояться, что кто-то грохнет камнем по башке только за то, что у тебя розовые волосы и серьга в ухе", — подписала фото Монро.

Напомним, в Киеве 17 июня пройдет ежегодный гей-парад — "Марш равенства в поддержку ЛГБТ", лозунгом шествия на этот раз будет "Видимость" (Visibility). Ранее певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) написала, что пойдет на мероприятие.