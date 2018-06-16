Барби из Берлина с огромной грудью позировала топлес, фото

Немка Пэрис Хермс, известная как реальная Барби из Берлина, выложила в Сеть селфи, на котором запечатлена в трусиках и без лифчика.

Соблазнительный снимок был сделан в американском Лос-Анджелесе, говорится на ее странице в Instagram.

Девушка позировала топлес в ванной возле умывальника, на ее бедре видно большую татуировку.

Ранее западные СМИ писали, что Пэрис Хермс вставила в грудь третий комплект имплантов и считает, что у нее самые больше прелести в Германии. После очередной операции ее грудь весит более четырех килограмм.