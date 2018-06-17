Дита фон Тиз в романтичном освещении сверкнула грудью, фото

Американская фотомодель, певица Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Суит) выложила в Сеть фотографию, на которой позирует на кровати в лифчике и в штанах.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена в романтичном освещении лежа на кровати, заметна часть ее груди.

Ранее СМИ писали, что Дита фон Тиз оказалась поклонницей украинcкой вышиванки, осенью 2017 года она поделилась в соцсети фото, на котором позирует в белом платье с красной вышивкой.