В Сеть "слили" ролик с интимными фото жены русского олигарха

В интернет "слили" обнаженные снимки Илоны Котелюх − жены российского олигарха и совладельца крупной страховой компании "РЕСО-Гарантия" Николая Саркисова.

Фото были опубликованы на официальной странице портала "Super" на в социальной сети Instagram.

Как отмечается, Котелюх сразу несколько раз позировали с обнаженным бюстом. Причем свое лицо на самых откровенных фото девушка попыталась скрыть, но ее удалось опознать благодаря татуировке на руке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры слили в Сеть интимные фото актрисы Риз Уизерспун.