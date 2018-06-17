Ратаковски показала сексуальное тело в ванной: фото

Знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски известна страстью к демонстрации своего обнаженного тела в соцсети.

На этот раз знаменитость опубликовала в Instagram фотографии из ванной, на которых она позирует в чувственной позе и с минимумом одежды.

"Субботнее утреннее селфи", - подписала фотографию актриса.

Модель надела белый топ на обнаженное тело, сквозь который поклонники могут рассмотреть очертания ее груди. Пикантности снимку придавало отражение в зеркале. А влажные волосы создавали иллюзию, будто Ратаковски совсем недавно вышла из душа.

Напомним, ранее Ратаковски повергла в шок своих подписчиков в соцсети новым откровенным снимком, на котором она демонстрирует чрезмерно открытый купальник.