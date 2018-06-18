"Сиськи как всегда наружу": Ани Лорак порадовала фанатов пикантным фото в латексном платье

Артистка позирует в платье, которое приоткрывает ее грудь.
Известная украинская певица Ани Лорак взволновала подписчиков новым интимным фото.
На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Лорак позирует в латексном платье с высоким разрезом до бедра и откровенным декольте.
"Ох и жарко... А как вы спасаетесь от жары?", - подписала снимок артистка.
Подписчики по-разному отреагировали на фото. Одни засыпали Лорак комплиментами.
"Ну нельзя же быть такой безупречно красивой", "Очень сексуальная", "Какая горячая!", "У меня встал", "Сногсшибательный образ и прекрасное фото!", - расхвалили подписчики.
Другие же раскритиковали ее фигуру, и за притворство на фото.
"Нет фото, где Каролина была бы естественна, всегда игра на публику...", "Сиськи как всегда наружу", "Кобылица бедристая!", "Такое чувство, что ее не тр**ают совсем, голая в следующий раз будет", "Потряси силиконом", - писали юзеры.
Ранее Ани Лорак покрасовалась в платье-кольчуге.