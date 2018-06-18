"Ого булки!": Оля Полякова заинтриговала фанатов полуголым фото

Украинская певица Оля Полякова заинтриговала фанатов новым фото.

На своей странице в Instagram певица поделилась черно-белым снимком, на котором позирует сидя на стуле в нижнем белье. На фото заметны тонкие лини стрингов артистки и ее аппетитную попу.

"Скоро вас ждет нечто необычное...)", - интригующе подписала фото артистка.

Поклонники пришли в восторг от фото, и не жалели комплиментов фигуре певицы.

"Oх, эти изгибы!", "Ого булки!!", "Ммммм какая красивая и сексуальная девочка", "Эта фотка 18+", "Вот это попа", "И это мама двоих детей, просто шикарная фигура!", - расхваливали юзеры.

Однако нашлись и те, кто в грубой форме решил высказаться об артистке, и предположили, что она снимается в фильме для взрослых.

"Ты снялась в порнухе?", "Нахрена фоткаться только с трусами и лифчиком?", "Лысый из Бразерс тоже будет в твоем видео?", - критиковали подписчики.

Ранее Оля Полякова в красных чулках прорекламировала секс-комедию "Свингеры-2".