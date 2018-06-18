"Какие буфера!": Светлана Лобода покорила фанатов пышной грудью в полупрозрачном платье

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, засветила на фото пышную грудь, на которую обратили внимание сотни поклонников.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в полупрозрачном черном платье, которое подчеркивает фигуру артистки после родов. Поклонники остались в восторге от фото, ведь декольте Лободы стало центром композиции снимка.

"Бомба", "Какие буфера!", "Какой шикарный бюст", "Платье и фигура у вас бомба", "Ох, Светлана выглядите неотразимо", - засыпали артистку комплиментами подписчики.

Однако нашлись и те, Кто просчитал, что грудь певица увеличила путем пластических операций, и не учли, что артистка в мае родила дочь.

"Фуууу, а сиськи ужас!", "Грудь увеличила!", "Затянула себя как могла", "4 размер конечно передоз", - критиковали юзеры.

Ранее в Сети высмеяли Лободу за фото с белыми трусами и грязными туфлями.