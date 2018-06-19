Одесская Барби в топике сверкнула грудью, фото

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, выложила в Сеть фотографию в топике с глубоким вырезом.

Снимок был сделан в столице Мексики Мехико, говорится на странице девушки в Instagram.

На фото наша соотечественница запечатлена на фоне беговых дорожек, в центре внимания оказалась неприкрытая одежной часть груди.

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Сексуальное фото было сделано в Мексике, посмотреть его можно здесь.