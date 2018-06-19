Завязала с диетами и решила жить в свое удовольствие: Лариса Долина ответила хейтерам о лишнем весе

62-летняя российская певица Лариса Долина, которая ужаснула фанатов неопрятным и "заплывшим" внешним видом, рассказала, почему не собирается худеть.

По ее словам, ей надоело держать себя в форме, и сидеть на диетах, передает Дни.Ру.

"Я давно уже завязала с диетами. Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать", - отметила артистка.

Однако она добавила, что скинуть пару лишних килограмм она не против.

"Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Вот только столько разных способов сегодня, что не могу определиться", - рассказала певица.

Ранее фанаты отметили, что из-за пластики Лариса Долина стала неузнаваемой.