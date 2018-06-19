Анастасия Волочкова в кружевных трусах позировала топлес

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась откровенным фото.

На своей странице в Instagram балерина выложила снимок, на котором она позирует в ванной топлес, прикрывшись букетом. Из одежды на балерине лишь кружевные черные трусы.

"Когда и почерк цветов тоже становится новым...", - подписала фото балерина.

Таким образом, Волочкова намекнула на новые отношения, ведь месяц назад балерина рассталась с программистом Михаилом. Личность своего нового избранника балерина не раскрывает, но постоянно выкладывает фото букетов и подарков от него.

Ранее Анастасия Волочкова разозлила фанатов странными фото.