Тина Кароль покорила фанатов фигурой в платье с пикантными разрезами

Известная украинская певица Тина Кароль вновь удивила своих поклонников – на этот раз певицы выложила фото в женственном платье с разрезами.

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором певица запечатлена в белом платье с высокими откровенными разрезами, образ она дополнила классическим макияжем с красной помадой и локонами.

"Кадр из фотокниги знаменитого французского фотографа Serban D'Argen "Тина Кароль. Одним кадром", - подписано фото.

Поклонники артистки расхвалили ее фигуру, и оставили сотни комплиментов.

"Тина просто шикарная", "Ааааааа, как можно быть настолько красивой?", "На каждой фотографии получаться по-разному прекрасной - это талант", "Такая нежная, но есть некая дерзость", - восхищались подписчики.

Ранее Тина Кароль стала короткостриженой брюнеткой из-за роли в фильме.