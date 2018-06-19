В США известный певец поделился фото жены-супермодели в интимной обстановке

В общем, супружеская пара особым стеснением не страдает.
В США известный неосоул-певец Джон Ледженд опубликовал снимок своей супруги жены и топ-модели Крисси Тейген с полуобнаженной грудью – в момент сцеживания грудного молока.
Фото исполнитель выложил на свою страницу в соцсети Instagram. Ледженд и Тейген сделали селфи в автомобиле по дороге в ресторан на ужин.
К слову, певец и модель недавно стали родителями уже во второй раз– у их дочери появился младший брат.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Крисси Тейген призналась в том, что прошла через пластические операции.