В США известный певец поделился фото жены-супермодели в интимной обстановке

В США известный неосоул-певец Джон Ледженд опубликовал снимок своей супруги жены и топ-модели Крисси Тейген с полуобнаженной грудью – в момент сцеживания грудного молока.

Фото исполнитель выложил на свою страницу в соцсети Instagram. Ледженд и Тейген сделали селфи в автомобиле по дороге в ресторан на ужин.

К слову, певец и модель недавно стали родителями уже во второй раз– у их дочери появился младший брат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Крисси Тейген призналась в том, что прошла через пластические операции.