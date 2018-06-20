"Вот это попка": Надя Дорофеева в полупрозрачном мокром купальнике засветила "сочный орех"

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева свела с ума своих подписчиков новым сексуальным фото.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в бассейне в слитном купальнике спиной к камере. Артистка показала, что подготовилась к лету, и похвасталась "сочным орехом".

Подписчики не жалели комплиментов, большинство сначала подумали, что певица выставила фото, где она позирует голышом.

"Мне показалось, или она голая?", "Голая?", "Че за сочный орех", "Очень эффектные булочки", "Вот это попка", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева поделилась новым соблазнительным снимком.

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