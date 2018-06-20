"Жопа просто огонь": Анна Седокова вызвала жаркие обсуждения под пикантным фото в купальнике

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с фанатами пикантным фото.

На своей странице в Instagram она выложила два фото, на которых она запечатлена в слитном купальнике с леопардовым принтом.

Подписчики не стесняясь расхваливали попу певицы, оставляя сотни комплиментов ее фигуре.

"Классная попка", "Сочная такая", "Красивая кошечка", "Жопа просто огонь", "Персики рвутся на волю", - расхваливали подписчики.

Ранее Леся Никитюк похвасталась снимком с Анной Седоковой.