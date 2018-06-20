"Жопа просто огонь": Анна Седокова вызвала жаркие обсуждения под пикантным фото в купальнике

Артистка показала свои "персики".
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с фанатами пикантным фото.
На своей странице в Instagram она выложила два фото, на которых она запечатлена в слитном купальнике с леопардовым принтом.
Подписчики не стесняясь расхваливали попу певицы, оставляя сотни комплиментов ее фигуре.
"Классная попка", "Сочная такая", "Красивая кошечка", "Жопа просто огонь", "Персики рвутся на волю", - расхваливали подписчики.
Ранее Леся Никитюк похвасталась снимком с Анной Седоковой.