Девушка дня Instagram: обладательница идеальной фигуры Келли Брук

38-летней актрисе и модели Келли Брук сотрудники Университета Техаса дали звание обладательницы идеальной фигуры. Авторы исследования проверили несколько параметров, включая вес, рост, форму лица и длину волос.

И в результате именно Брук была определена как кандидат, наиболее близкий к идеалу. При этом исследователями учитывали не только пропорции тела, но и то, насколько привлекательна данная фигура для мужчин.