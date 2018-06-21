Monatik стал первым мужчиной на обложке украинского журнала "Marie Claire"

Певец, автор песен, композитор Дмитрий Монатик (Monatik) стал первым мужчиной, который появился на обложке украинского издания "Marie Claire".

Компанию Monatik составили украинские топ-модели Эвелина Мамбетова и Элла Кандыба. На фото певец предстал в total look от Louis Vuitton.

В интервью журналу Monatik поделился своими взглядами на создание команды, жарких party и модных саундтреках. Также он заявил о том, что 8 июня 2019 года у него состоится большой сольный концерт в НСК "Олимпийский".

Ранее Monatik откровенно рассказал о любимой жене и начале отношений.