"Полна огня": Даша Астафьева засветила грудь в новой фотосессии

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с подписчиками новыми жаркими фото.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует в белом брючном костюме, который одет на голое тело. Под пиджаком с глубоким вырезом нет рубашки, поэтому фанаты смогли рассмотреть выдающуюся грудь Астафьевой.

"Феерически красиво! И очень хороша модель!", "Даша, аккуратнее, мы теряем ориентацию", "Огооооо! Клеопатра!", "Ошеломительная", "Полна огня", - расхваливали юзеры.

Ранее Даша Астафьева похвасталась фигурой и показала жениха.