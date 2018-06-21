Американская певица выпустила клип на тему БДСМ-оргии в гей-клубе: видео

Американская певица Энни Кларк, более известная как St. Vincent, выпустила клип на трек Fast Slow Disco.

"Я всегда считала, что этот трек может примерять на себя множество разных образов и проживать разные жизни. В данном случае он нарядился в диско-брюки, отдавшись в эротоманское приключение на одном из танцполов Нью-Йорка," - поделилась Кларк в сопровождающем премьеру в YouTube пресс-релизе.

В клипе Кларк танцует и растворяется во всеобщей сексуальной истерии среди затянутой в кожу и латекс толпы посетителей гей-клуба. По сюжету их зажигательные танцы трансформируются в масштабную БДСМ-оргию.

Песня стала переработкой другого трека певицы с альбома Masseduction.

Напомним, Калеа Токсик из Германии сменила работу полицейской на звание БДСМ-модели после посещения тематической фетиш-вечеринки.