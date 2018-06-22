"Испанская принцесса". Американская модель покрасовалась в сексуальном белье, фото

Известная американская бикини-модель Алексис Рен в Интернете поделилась фотографией, на которой запечатлена в соблазнительном черном нижнем белье.

Сексуальный снимок девушка разместила на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

"… когда он называет вас своей испанской принцессой", — подписала фото манекенщица.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть снимки можно здесь.