"Губошлепка". Светлана Лобода сверкнула грудью, фото

Украинская певица Светлана Лобода выложила в Сеть фотографию, на которой позирует в наряде с глубоким декольте.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он за 15 часов собрал более 100 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена в черном наряде, можно заметить часть ее груди.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Губошлепка", — считает charli561. "Светка-конфетка", — написал alextonkih. "Божественна", — похвалил sommer_pushkin.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.