Глюкоза покрасовалась в сексуальном белье, фото

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в соблазнительном белье, чулках и в плаще.

Сексуальный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 13 часов он собрал более 45 тысяч лайков.

Исполнительница позировала на природе в черном белье, она не уточнила, где именно сфотографировалась.

"Отгадайте, о чем думаю?", — подписала фото певица.

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась снимком, на котором запечатлена в латексном боди и в босоножках. Ряд интернет-пользователей похвалили соблазнительное фото, посмотреть его можно здесь.