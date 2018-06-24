"Секси". Участница "НеАнгелов" поделилась яркими снимками из Канады

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена в белом легком платье.

Снимки были сделаны в канадском городе Монреаль, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

"… это город замечательных людей и потрясающей публики. Это город где спряталась маленькая Европа. Это — то место в которое хочется вернуться не только ради атмосферы, но и ради новых друзей", — подписала фото артистка.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Секси", — считает iaroslavradovskii. "Вика, Вы прелесть!", — написал savchenko6861. "Нереальная", — отметила angelika_nedeleva.

Ранее Виктория Смеюха поделилась в соцсети фотографией, сделанной во время отдыха в Монте-Карло (Монако), на которой она позирует в длинном платье в черный горох на запах с глубоким разрезом.