TAYANNA поделилась подробностями о воспитании сына

Известная украинская певица TAYANNA поделилась подробностями воспитания сына, давая интервью в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

TAYANNA рассказала, что ее сыну Даниэлю скоро исполнится 6 лет, поэтому он сейчас активно готовится к школе и с удовольствием посещает различные кружки.

"Ему уже будет 6 лет в октябре. Он, конечно, ходит на различные кружки развивающие, на танцы – то, что ему нравится. То есть я прислушиваюсь к его пожеланиям. И вот сейчас я уже начала замечать, что он сам хочет читать, он несет мне книгу, он хочет сам буквы изучать", – отметила TAYANNA.

Певица также призналась, что отец мальчика не встречается с сыном и не помогает в воспитании никаким образом. Но Даниэлю вполне хватает мужского внимания.

"К сожалению, он не принимает участия в воспитании. Абсолютно никакого. Возможно, и к счастью, не знаю. Но у Даниэля нет нехватки в мужском общении. Потому что у меня трое братьев младших – это его три дяди, у него дедушка есть. О папе он в принципе не вспоминает и не скучает", – рассказала в эфире "Ранку з Україною" TAYANNA.

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Напомним, певица TAYANNA скрывала роман с сыном шоумена Дмитрия Коляденко, солистом группы KADNAY Филиппом Коляденко. Филипп младше Татьяны на 8 лет. Кроме того, один из братьев певицы живет в России и недавно записал дуэт с Тимати. TAYANNA прокомментировала, как отнеслась к этому.