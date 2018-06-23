"Невероятно красивая!". Ольга Сумская позировала в молодежном образе, фото

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская, выложила в Интернет фотографии, на которых запечатлена в молодежном образе.

Снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за 40 минут они собрали более полторы тысячи лайков.

На фото артиска позирует в кофте, джинсах и в джинсовой куртке со стаканчиком в руке.

Снимки похвалили ряд интернет-пользователей. "Вы невероятно красивая и женственная!", — написала svetlana_ivashkevich_. "Прелесть!", — считает artur1.600. "Наша красотка", — отметила sorokinas818.

Ранее Ольга Сумская поделилась в соцсети фотографией, на котором запечатлена без макияжа. Напомним, актриса 25 июня примет участие в чате на "Главреде", задать ей вопросы вы можете, перейдя по ссылке.